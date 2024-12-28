Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı, 1'i Ağır

Erzincan'da Feci Kaza: 27 Yaralı

Erzincan'da, Kartal Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü, Sakaltutan mevkiinde şarampole devrildi. Bu talihsiz olayda, 1'i ağır olmak üzere toplamda 27 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Olayın ardından, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de müdahalede bulunarak yaralıları en kısa zamanda hastanelere ulaştırdı.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Açıklamaları

Vali Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandı. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." dedi. Yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirten Vali Aydoğdu, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," ifadelerine yer verdi.

Hava Koşulları Etkili

Kazanın meydana geldiği kara yolunda o anlarda kar yağışı etkili olurken, tüm ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale ettiği öğrenildi.