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Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucu taşırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:19
Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla bir uygulama noktasında çalışma başlattı.

Dedektör Köpek ile Yapılan Arama

İlgili ekipler, Erzincan-Erzurum Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, dedektör köpek Naz ile arama gerçekleştirdi. Köpeğin olumsuz tepki vermesi üzerine, yolculardan I.P.'nin eşyalarında detaylı arama yapıldı.

Uyuşturucu Bulundu ve Zanlı Tutuklandı

Araçta yapılan aramada, İ.P.'nin eşyaları arasında toplamda 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu madde bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

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