Erzincan'daki Kazada Hayatını Kaybeden Çocuk Uşak'ta Defnedildi

Erzincan'da Üzücü Kaza

Erzincan'daki trajik bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren 11 yaşındaki Ahmet Enes Ceylan, memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesinde defnedildi.

Cenaze Töreni

Elazığ'da tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayata veda eden Ceylan'ın cenazesi Uşak'a getirildi. Cenaze namazı öğle vakti Yücetepe Camisi'nde kılındı.

Törene, Ceylan'ın yakınları ve Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de katıldı.

Kazanın Ayrıntıları

26 Eylül'de yaşanan kazada, Ramazan Ceylan'ın kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında duran bir tıra arkadan çarpmıştı. Bu kazada sürücü Ramazan, eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan hayatını kaybetti. Ahmet Enes Ceylan ve kız kardeşi Semiha Ceylan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, Ahmet Enes Ceylan hastanede hayatını kaybetti.

Ceylan ailesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleşen Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

Aileye Taziyeler

Sivaslı ilçesi Akarca köyü'nde yapılan cenaze merasimi, tüm aile üyelerine ve kazada hayatını kaybedenlere duyulan büyük üzüntüyü bir kez daha gözler önüne serdi.