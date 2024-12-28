Erzincan'daki Otobüs Kazasında 1 Ölü, 26 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Erzincan'da, Kartal Belediyesine ait bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 27 yaralı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki diğer hastanelere götürüldü. Yaralılardan biri olan otobüs sürücüsü Ali G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vali'den Açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diyerek kazanın detaylarını aktardı. Vali Aydoğdu, yaralıların hastanelere ulaşımının sağlandığını belirterek, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etti." ifadesini kullandı.

Hava Koşulları Etkili

Kazanın meydana geldiği kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürmektedir.