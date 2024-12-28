DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.331.276,44 -0,42%

Erzincan'daki Otobüs Kazasında 1 Ölü, 26 Yaralı

Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:36
Erzincan'daki Otobüs Kazasında 1 Ölü, 26 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Erzincan'da, Kartal Belediyesine ait bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Otobüsteki 27 yaralı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki diğer hastanelere götürüldü. Yaralılardan biri olan otobüs sürücüsü Ali G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vali'den Açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diyerek kazanın detaylarını aktardı. Vali Aydoğdu, yaralıların hastanelere ulaşımının sağlandığını belirterek, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etti." ifadesini kullandı.

Hava Koşulları Etkili

Kazanın meydana geldiği kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu
5
Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda
6
Ağrı'da Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkardı
7
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak