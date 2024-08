Erzincan'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Üzücü Trafik Kazası

Erzincan'da, 24 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde iki tır ve bir otomobil çarpıştı.

Kazanın Detayları

Kaza sonucunda, tırda yolcu olarak bulunan Burak Uflaz (26), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Uflaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Burak Uflaz'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırılmış ve gerekli otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmiştir.

Kazanın Sürücüleri ve Diğer Yaralılar

Kaza sırasında tırların sürücüleri olan Hasan K. (32) ve Petr B.Eren Ç. (23), yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Olay yerinde yaralanan Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C. (31) ise , kazada hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Batuhan C. da hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiştir.