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Erzincan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Yola Çıktı

Erzincan'dan Suriye'ye, 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi. İHH öncülüğündeki yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:09
Erzincan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Yola Çıktı

Erzincan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Yola Çıktı

Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonunda hayırseverlerden temin edilen kışlık yakacak, kışlık giyim ile temel gıda maddeleri, 121. tır olarak uğurlandı.

Tören, dernek binası önünde düzenlendi. İHH’nın basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, burada yaptığı konuşmada, kentten 1 tır insani yardım malzemesi göndermenin huzurunu yaşadıklarını belirtti. Akkoyunlu, "Kış üşütür, iyilik ısıtır" şiarıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Akkoyunlu, bağışçıların destekleriyle topladıkları odun, kömür, soba, battaniye ve kışlık giyim ile temel gıda maddelerini bölgeye gönderdiklerini dile getirdi.

Ayrıca, mazlum coğrafyaların masum insanlarına, insanlık ve kardeşlik görevlerini ellerinden geldiğince Allah'ın izniyle yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım...

Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım...

Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

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