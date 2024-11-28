Erzincan DKMP Ekipleri Yaban Hayvanları İçin 500 Kilo Yem Bıraktı

Erzincan’da DKMP Ekipleri, Yaban Hayvanları İçin Yemlemeye Devam Ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kırsalındaki yaban hayvanları için hayati bir yemleme çalışması gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla harekete geçildi.

Karlı Dağları Aşarak Doğaya Yem Bıraktılar

Yerli yaban hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele eden DKMP ekipleri, beyaz örtüyle kaplı olan kırsal alanda 500 kilo ot ve buğday bıraktı. Arazi araçları ve yaya yürüyerek zorlu karlı dağları aşarak doğanın derinliklerine ulaşmayı başaran ekipler, bu sayede yaban hayatına önemli bir katkıda bulundu.

Kaçak Avcılıkla Mücadele Denetimleri

Yemleme çalışmalarının yanı sıra, ekipler kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerde de bulundu. Bu tür uygulamalarla yaban hayatının korunması hedefleniyor. Erzincan'da, yaban hayvanlarının sürdürülebilirliği için düzenli aralıklarla yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.