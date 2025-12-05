Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Dünya Engelliler Günü'nde Özel Gereksinimli Çocuklara Anlamlı Etkinlik

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Programda, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Program ve Gösteriler

Etkinlikte özel gereksinimli çocukların hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Çocukların sergilediği performanslar ve ortaya koydukları emek, katılımcılara gurur dolu anlar yaşattı.

Yetkili Açıklaması

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm bireylerin eşit, güvenli bir yaşam sürmesi adına kurum olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

