Erzincan Emniyeti 600 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikti; programa İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile yaklaşık 300 personel katıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:26
Milli Ağaçlandırma Günü'nde anlamlı etkinlik

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çevreye duyarlı bir adım attı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte yaklaşık 300 personel katıldı. Katılımcılar, fidan dikimiyle hem doğaya katkı sundu hem de çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri, dikilen her fidanın havayı temizleyen, yaşam alanı oluşturan ve geleceğe nefes taşıyan bir değer olduğunu vurguladı. Bu tür çalışmaların doğayı koruma bilincini güçlendirdiği ve devam ettirileceği belirtildi.

Yetkililer, daha yeşil bir gelecek için benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

