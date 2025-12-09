Erzincan Emniyeti'nden 20 Öğrenciye Tekvando Kıyafeti Sürprizi

ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" projesiyle spora teşvik

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Göktürk İlkokulu’nda tekvando kursuna katılan 20 öğrenciye tekvando kıyafeti hediye etti.

Etkinlik, ÇOGEP'in "Hep Birlikte Aileyiz" projesi çerçevesinde, öğrencilerin sosyalleşmesini ve spora yönlendirilmesini amaçlıyor. Organizasyon, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirildi.

Kursa katılan öğrencilerin spor faaliyetlerini daha verimli sürdürmesi için temin edilen kıyafetler çocuklara hediye edildi. Projenin, öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine; spor aracılığıyla özgüven ve sosyal becerilerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tekvando kursu planlanan program doğrultusunda devam edecek.

