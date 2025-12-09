DOLAR
42,56 -0,02%
EURO
49,59 -0,07%
ALTIN
5.718,11 0,37%
BITCOIN
3.830.712,31 0,76%

Erzincan Emniyeti'nden 20 Öğrenciye Tekvando Kıyafeti Sürprizi

Erzincan Emniyeti ÇOGEP kapsamında Göktürk İlkokulu'nda tekvando kursuna katılan 20 öğrenciye kıyafet hediye etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 08:42
Erzincan Emniyeti'nden 20 Öğrenciye Tekvando Kıyafeti Sürprizi

Erzincan Emniyeti'nden 20 Öğrenciye Tekvando Kıyafeti Sürprizi

ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" projesiyle spora teşvik

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Göktürk İlkokulu’nda tekvando kursuna katılan 20 öğrenciye tekvando kıyafeti hediye etti.

Etkinlik, ÇOGEP'in "Hep Birlikte Aileyiz" projesi çerçevesinde, öğrencilerin sosyalleşmesini ve spora yönlendirilmesini amaçlıyor. Organizasyon, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirildi.

Kursa katılan öğrencilerin spor faaliyetlerini daha verimli sürdürmesi için temin edilen kıyafetler çocuklara hediye edildi. Projenin, öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine; spor aracılığıyla özgüven ve sosyal becerilerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tekvando kursu planlanan program doğrultusunda devam edecek.

EMNİYETTEN ÖĞRENCİLERE TEKVANDO KIYAFETİ SÜRPRİZİ

EMNİYETTEN ÖĞRENCİLERE TEKVANDO KIYAFETİ SÜRPRİZİ

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Alkollü Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
2
Erzurum'da 535 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi
3
Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü
4
Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 10 Ayda 241 Trafik Kazası
5
Atatürk Üniversitesi'nden Afet İletişiminde Yeni Adım: 100 km Menzilli Telsiz Sistemi
6
Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Konteyner Gemisi Makine Arızasıyla Demirletildi
7
Bursa'da gasbedilen taksinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi