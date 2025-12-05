Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattı: Etüt Projesinde 2026 Hedefi

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Etüt Projesi 2026 İlk Yarısında Tamamlanması Hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 379 kilometre uzunluğundaki Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı etüt proje çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Proje Durumu

Bakan Uraloğlu, etüt çalışmalarında Erzincan-Erzurum arası 173 kilometrelik kesimin projesinin tamamlandığını, Erzurum-Kars arası 206 kilometrelik kesimde ise %90 ilerleme sağlandığını belirterek projenin 2026 yılı ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Saha İncelemeleri ve Tünel Çalışmaları

Uraloğlu, Erzurum-Rize arasındaki yapımı devam eden Kırık ve Dallıkavak tüneli şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Erzurum Valiliği’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında kentin ihtiyaçları ve projeler geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Bakan, Kırık Tüneli tamamlandığında Erzurum-İspir-Rize yolunun 33,2 kilometre kısalacağını ve seyahat süresinin 40-60 dakika azalacağını; Dallıkavak Tüneli’nde ise kazı ve destek çalışmalarının tamamlandığını, nihai beton kaplama imalatında %91 ilerleme sağlandığını belirterek tünelin 2026 yılı içinde trafiğe açılmasının planlandığını aktardı.

Karayolu Yatırımları ve Kop Tüneli

Uraloğlu, son yıllarda yapılan karayolu yatırımlarını anlatarak, 2002'de 49 kilometre olan bölünmüş yolun 624 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun da 40 kilometreden 629 kilometreye yükseltildiğini vurguladı. Ayrıca Kop Tüneli ile mevcut yolun 6,5 km kısalacağı ve seyahat süresinin yaklaşık 45-55 dakikadan 15-20 dakikaya ineceği ifade edildi. Kop Geçidi'nin zorlu koşullarının tünelle tarihe karışacağı belirtildi.

Demiryolu ve Lojistik Hamleleri

Bakan, demiryolu ağının yenilendiğini ve 2018'de Palandöken Lojistik Merkezinin hizmete alındığını hatırlattı. Erzincan-Erzurum-Kars hattı etüt çalışmalarının sürmekte olduğunu, ayrıca Sivas-Divriği-Erzurum-Kars hattının yaklaşık 667 kilometre uzunluğundaki mevcut hattının modernize edilerek kapasitesinin artırılmasının planlandığını söyledi.

Erzurum içinde planlanan ring hattı ile şehir merkezindeki yoğun bölgelerin birbirine bağlanacağı; Turistik Doğu Ekspresinin Erzurum'da verdiği 4 saatlik mola sayesinde 2019'dan bu yana 81 bin yolcunun kenti ziyaret ettiği ve yeni sezonda da şehrin turizmine katkı vereceği vurgulandı. Ayrıca 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla TCDD 9. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum'da faaliyet göstermeye başladığı hatırlatıldı.

Havalimanı ve Yolcu Artışı

Uraloğlu, 2005 yılında inşa edilen havalimanının 2 milyon yolcu kapasiteli olduğunu, CAT-3 aydınlatma sistemiyle sisli havalarda inişlerin mümkün hale getirildiğini ve yolcu sayısının 2002'de 105 bin iken 2024’te 1 milyon 180 bin'e yükseldiğini bildirdi. Bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1 milyon 35 bin yolcunun ağırlandığı, haftada 148 uçuş ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'ya seferlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vizyon ve Taahhüt

Bakan Uraloğlu, Erzurum'un tarihsel ve stratejik önemine işaret ederek AK Parti hükümetleri döneminde şehrin asla ihmal edilmediğini söyledi ve yatırımların devam edeceğini belirtti. Erzurum'u bölgenin lojistik üssü, turizm merkezi ve sanayi şehri yapma hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantıya Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları ile şehrin kanaat önderleri katıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 379 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ERZİNCAN-ERZURUM-KARS HIZLI TREN HATTI ETÜT PROJE ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "ERZİNCAN-ERZURUM ARASI 173 KİLOMETRELİK KESİMİN PROJESİNİ TAMAMLADIK. ERZURUM-KARS ARASI 206 KİLOMETRELİK KESİMDE İSE YÜZDE 90 İLERLEME SAĞLADIK. PROJE ÇALIŞMALARINI 2026 YILI İLK YARISINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.