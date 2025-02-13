Erzincan İliç'te Maden Ocağı Heyelanında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

İliç'te Maden Ocağındaki Facia Unutulmadı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 9 işçi, İliç Bayrak Tepe Şehitliği'nde düzenlenen anma programıyla anıldı. Olayda hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar etkinlikte bir araya geldi.

Gözyaşları ve Dualarla Anma Programı

Çöpler köyündeki altın madeni sahasında yaşanan heyelanın ardından, toprak altında kalan işçilerin cenazeleri zamanı geldiğinde ulaşıldı. Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ziyaretçiler, anıta karanfil bırakarak hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmaya çalıştı. Ailelerden bazıları, gözyaşları içinde sevdiklerinin fotoğraflarını öptü.

Vali Vekili'nden Mesaj

Vali Vekili Ömer Özbay, anma programında yaptığı açıklamada, işçilere rahmet, ailelere ise sabır diledi. Özbay, "İliç maden kazasının birinci yıl dönümünde yapılan anıtın başındayız. İnşallah böyle acılar tekrardan yaşanmaz" dedi.

Ailelerle Beraber Olmak

İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, işçilerin ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Dinçer, "1 yıllık bu süreçte sürekli Valimiz ve bakanlarımızla ailelerimizle beraberdik. Bugün mevlit okutacağız, ardından kabir ziyaretiyle programımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Parti Temsilcilerinden Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, süreci yakından takip ettiklerini belirterek bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de işçilere dualarla rahmet, ailelerine sabır diledi.