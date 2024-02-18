Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Erzincan maden faciasına yönelik gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü C.D., yurt dışına çıkamama ve adli kontrol koşuluyla serbest kaldı. Maden ocağında kayıp olan işçileri arama çalışmaları ise sürüyor. Ancak çalışma yapan ekipler, heyelan bölgesinde toprak kaymaları nedeniyle zor durumda kaldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 16:27
Erzincan maden faciasına yönelik gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü C.D., adliyeye çıkarıldı.  

Adliyede işlemleri tamamlanan şirketin C.D., bilirkişi raporu beklenirken savcılık kararıyla yurt dışına çıkamama ve adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisi. 6 zanlı tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin yardımlarını engellemek için 3 ülke güçlerini birleştirdi: Bayraktar TB2 adını duyan ülkeler anında veto verdi
2
Erzincan İliç maden faciası ile ilgili yeni gelişme: Şirketin Türkiye temsilcisi yakalandı
3
İskenderun'da hasarlı bina yıkıldı: 13 katlı bina bir anda yerle bir oldu
4
AK Parti İBB adayı Kurum Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız programında konuştu: Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız
5
Erzincan maden faciasına yönelik gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı
6
Rusya Lideri Putin enerji kısıtlaması söylemlerine yanıt: Türkiye enerjide en güvenilir ortak
7
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: Samsunda uyuşturucu ticaretin şüphelisi 25 kişi yakalandı

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek