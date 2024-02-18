Erzincan maden faciasına yönelik gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü C.D., adliyeye çıkarıldı.
Adliyede işlemleri tamamlanan şirketin C.D., bilirkişi raporu beklenirken savcılık kararıyla yurt dışına çıkamama ve adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.
GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisi. 6 zanlı tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.