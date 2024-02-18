Erzincan maden faciasına yönelik gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü C.D., yurt dışına çıkamama ve adli kontrol koşuluyla serbest kaldı. Maden ocağında kayıp olan işçileri arama çalışmaları ise sürüyor. Ancak çalışma yapan ekipler, heyelan bölgesinde toprak kaymaları nedeniyle zor durumda kaldı.