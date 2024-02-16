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Erzincan maden ocağında mahsur kalan personellerin arama çalışmalarında yoğun metal tespit edildi

İliç ilçesindeki maden ocağında heyelan sonucu toprak altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bazı yerlerde metal sinyalleri alındığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:14
Erzincan maden ocağında mahsur kalan personellerin arama çalışmalarında yoğun metal tespit edildi

Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması sonucu 9 işçi kayboldu. 4 gündür devam eden arama çalışmalarına AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşları 2 bin 722 personel ile katılıyor.

Arama kurtarma çalışmaları 24 saat boyunca devam ediyor. Çalışmalara 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, 5 metal tespit radarı ve iş makineleri destek veriyor.

Maden ocağında kaybolan işçileri bulmak için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları 30 metre derinliğe kadar görüntü alabilen metal tespit dronlarını kullanıyor. Teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda metal sinyalleri alındığı belirtildi. Ekipler metal sinyallerinin olduğu yerlere yoğunlaştı.

erzincan maden ocağı

AFAD ekipleri, çubuklarla belirledikleri bazı yerlerde yüzeysel sondaj yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede toprak ve su ölçümleri yapıyor. Ekipler, arama çalışmaları sürerken maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'nda inceletiyor.

Bölgeye giriş çıkışlar denetim altında tutuluyor. Çöpler köyündeki altın madeninde 13 Şubat'ta toprak kayması olmuştu. 9 işçi kaybolmuştu. İşçileri bulmak için çalışma başlamıştı.

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