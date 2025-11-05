Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kentteki üç Kuran kursunu ziyaret ederek kursiyer ve öğreticilerle görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:11
Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kent genelinde faaliyet gösteren Kuran kurslarını ziyaret etti.

Ziyaret edilen kurslar

Ziyaret kapsamında Müftü Fakirullahoğlu, Yaşare Duman Kuran Kursu, Akyazı Hacı Bayram Kuran Kursu ve Mimar Sinan 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu ile birlikte ihtiyaç odaklı Kuran kurslarını gezdi.

Eğitimciler ve kursiyerlerle buluşma

Ziyaretlerde 4-6 yaş grubu öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Fakirullahoğlu, kurslarda görev yapan öğreticilerle sohbet etti ve ihtiyaç odaklı kurslarda eğitim gören kadın kursiyerlerle bir araya gelerek onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Takdir ve teşekkür

Kurslara katılan kursiyerlere teşekkür eden Müftü Fakirullahoğlu, öğreticilerin gayretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Bu kıymetli hizmetlerde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

