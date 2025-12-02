Erzincan Refahiye'de Aralık Karı: Köyler Beyaza Büründü

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Refahiye ilçesinde lapa lapa yağan kar, köyleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Yağışın Seyri

Aralık ayının gelişiyle soğuyan havanın etkisini artırdığı Refahiye ilçesine bağlı köylerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsü hızla kalınlaşıyor.

Etkiler ve İletişim

Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, bölge halkı günlük yaşamda zorluklar yaşadı. Bazı vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını bildirdi.

Ekiplerin Çalışmaları

Köy yollarında kar birikintileri oluşurken, yetkililer ve ekipler bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ulaşımın güvenliğinin sağlanması için takip ve müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU