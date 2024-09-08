Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağış Tehlikesi Açıklandı

Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane bölgeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Yapılan bilgilendirmeye göre, bugün öğle saatlerinden itibaren bu illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli Olun!

Arzu edilen bu yağışlara karşı sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksaklıklar, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.