Erzincan Üzümlü'de Üzüm Bağında Ayı Saldırısı: Vatandaş Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, üzüm bağında çalışan bir vatandaş'a ayı saldırısı meydana geldi.

Saldırı sonucu yaralanan vatandaşın ilk müdahalesi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yetkililer, bölge halkını ve tarım çalışanlarını benzer olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA ÇALIŞAN BİR VATANDAŞA AYI SALDIRDI. YARALANAN VATANDAŞ, HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI