Erzincan Üzümlü'de Üzüm Bağında Ayı Saldırısı: Vatandaş Yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayı saldırdı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer uyardı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:34
Olayın ayrıntıları

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, üzüm bağında çalışan bir vatandaş'a ayı saldırısı meydana geldi.

Saldırı sonucu yaralanan vatandaşın ilk müdahalesi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yetkililer, bölge halkını ve tarım çalışanlarını benzer olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

