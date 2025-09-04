Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Hukuk Öğrencisine Yurt ve Burs Sözü

Ordu Caddesi'nde karşılaşma: Öğretmenin talebi anında karşılık buldu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yürürken öğretmen Kübra Aydın ile karşılaştı.

Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yunus Emre Adaş'ın babasının hasta olduğunu ve öğrencinin yurt ile burs ihtiyacının bulunduğunu söyleyince, Vali Aydoğdu öğrenciyi arayarak destek sözü verdi.

Vali Aydoğdu'nun bu jesti öğretmen Aydın'ı duygulandırdı; Aydoğdu da karşılaşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

Vali Aydoğdu, öğretmen Aydın'ın talebini ilettiği videoyu sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı:

"Erzincan'da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması, insanın içini ısıtan bir hakikat. Bu inceliğiyle bize vesile olan öğretmenimiz Kübra Aydın'a bütün hissiyatımla teşekkür ediyorum. Hayat dediğimiz, dertle devayı, hastalıkla şifayı, hüzünle sevinci birlikte taşıyor. Yeter ki biz birbirimizin yükünü hafifletelim, birbirimizin yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var."