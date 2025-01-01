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Erzincan Valisi Aydoğdu, Yılbaşında Görevdeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yılbaşı gecesi görevde olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, tedbirleri denetledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 03:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 03:39
Erzincan Valisi Aydoğdu, Yılbaşında Görevdeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelerek, yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında çalışmaların denetimini gerçekleştirdi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Aydoğdu, gazetecilere 2024 yılında Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciası dışında kentte büyük asayiş olayının yaşanmadığını aktardı.

Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla il genelinde 85 ekip ve 2 bin 500 personel ile görev yapıldığını belirterek, "2025 yılında inşallah biz Erzincan'da üzerimize düşeni güzel bir şekilde yaparak Erzincan'ımızı birlikte daha ileriye taşıma amacındayız." dedi.

Vali Aydoğdu ayrıca, üç ayların başlangıcının da hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Aydoğdu'ya, ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.

Bu arada, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de polis ekipleri, soğuk havada denetim gerçekleştirdi.

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