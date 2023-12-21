Erzincan ve Bayburt için uyarı: İki kentte de etkisini gösterecek

Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzincan ve Bayburt için uyarı: İki kentte de etkisini gösterecek
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Erzincan ve Bayburt için önemli bir uyarı yapıldı. Bölgede akşam saatlerinde başlayacak olan yoğun kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgede hava durumunu değerlendirdi. Buna göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kar yağışı başlayacak. 

Gece ve sabah saatlerinde bazı yerlerde sis, pus, buzlanma ve don olayı olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın olacak. Rüzgar güneyli yönlerden hafif veya orta kuvvette esecek. 

Kar yağışı cuma günü aralıklarla devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ise Erzincan ve Bayburt'ta kar yağışı şiddetlenecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 2, Bayburt'ta eksi 8 derece olacak.

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