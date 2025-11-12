Erzincan ve Çevresinde Akşamdan İtibaren Sağanak Uyarısı

Güncel Meteoroloji Değerlendirmesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinde Erzurum’un kuzeyi ile Bayburt ve çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Yağışların yer yer etkili olabileceği uyarısı yapılarak vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

