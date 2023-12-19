Erzincan ve Gümüşhane'de korkutan depremler: Peş peşe oldu!

Erzincan ve Gümüşhane peş peşe meydana gelen depremlerle korkulu anlar yaşadı. İki ilde kısa aralıklarla meydana gelen depremler ile ilgili ayrıntılı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ulaşıldı. Gümüşhane'de 4.1 şiddetinde meydana gelen depremin hemen ardından Erzincan'da ise 3,7 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Erzincan ve Gümüşhane'de korkutan depremler: Peş peşe oldu!
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Gümüşhane ve Erzincan peş peşe sallandı. Dün gece saatlerinde meydana gelen depremler iki şehirde de korku dolu anlar yaşattı. 

GÜMÜŞHANE'DE 4,1 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın günlük deprem bilgilerine göre, 18 Aralık Pazartesi günü önemli bir sismik aktivite yaşandı. Saat 23:23'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, 19 Aralık tarihine kadar bölgede sismik aktivite devam etti ve peş peşe 4 adet deprem daha meydana geldi. 

19 Aralık Salı günü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen verilere göre, bölgede sıkça depremler meydana geldi. Saat 00:19'da 1.8 büyüklüğünde, 00:24'te 1.6 büyüklüğünde, 00:27'de 27 büyüklüğünde, 01:28'de 1.2 büyüklüğünde ve saat 05:08'de 1.7 büyüklüğünde art arda depremler yaşandı.

 

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ERZİNCAN 3,7 ŞİDDETİNDE SALLANDI

AFAD'ın resmi hesabından gelen bilgiye göre, Erzincan'ın Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. Erzincan depremi 18 aralık tarihinde saat 23.28 sularında gerçekleşti.

 

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