Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Ekim'de 40 bin 619 Yolcu Ağırladı

DHMİ verilerine göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda Ekim ayında 40 bin 619 iç hat yolcusu ve 277 uçak hareketi kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Ekim Ayı Trafik Rakamları Açıklandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiği istatistiklerini açıkladı.

Ekim 2025 Verileri

Buna göre, Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 40 bin 619 olarak gerçekleşti. Dış hat uçuşu bulunmayan havalimanında böylece toplam 40 bin 619 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 277, dış hatlarda ise 0 olmak üzere toplam 277 uçak olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Ekim ayında 306,955 ton olarak gerçekleşti.

Ocak–Ekim Dönemi

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde (Ocak-Ekim) Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda kayıtlar şu şekilde oldu:

Yolcu trafiği: 395.677 kişi

Uçak trafiği: 2.722

Yük trafiği (kargo+posta+bagaj): 3.319,96 ton

