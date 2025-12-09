DOLAR
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda Kasımda 33 bin 741 Yolcu, 226 Uçak

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2025 Kasımında iç hat 33.357, dış hat 384 olmak üzere toplam 33.741 yolcu; 226 uçak ve 315,38 ton yük kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 08:19
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2025 yılı Kasım ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım verileri

Buna göre havalimanında 2025 yılı Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 33.357, dış hat yolcu trafiği ise 384 olarak kaydedildi. Böylece ay boyunca toplam 33.741 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 223, dış hatlarda 3 olmak üzere toplam 226 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 315,38 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım dönemi

Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte havalimanında toplam 429.237 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2.948, yük trafiği ise 3.635,34 ton olarak gerçekleşti.

