Erzincan'da düğünden dönen minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı!
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Erzincan'da düğünden söndüğü öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüsteki dört akraba öldü, 10 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında çocukların da olduğu bildirildi.
Erzincan ile Sivas'ı birbirine bağlayan karayolu üzerinde Süleyman Ö.'nün kullandığı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ile birlikte 112 kurtarma ekibi de sevk edildi.
KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza anında sürücüler ve minibüslerde bulunan ve akraba oldukları belirlenen 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaralandığı görüldü.
Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne kaldırılırken minibüsün İstanbul'a düğün için gittiği ve geri dönüş yolunda olduğu belirlendi
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