Erzurum 2025 Turizm Başkenti Başlangıcını Kış Oyunlarıyla Yapıyor

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olacak

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum, uluslararası ilk organizasyonunu 6-12 Ocak tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek Kış Oyunları ile başlatacak.

Toplantı ve Projeler

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"na, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Çığlık, Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti seçilmesinde katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çığlık, "4-5 aydır program üzerinde çalışmaktayız ve yoğun planlama aşaması geçirdik. Tüm programlar uluslararası düzeyde olduğu için takvim ve detaylar oldukça fazla," dedi.

Kış Oyunları ile Uluslararası Tanıtım

Çığlık, "Erzurum'da ilk programımız 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları olacak. Hükümetimiz bu şehirde büyük yatırımlar yaptı. Yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla 11 branşta Kış Oyunları düzenleyeceğiz," diyerek etkinliklerin detaylarına değindi. Bu organizasyon, 16 yaşındaki genç sporculara yönelik gerçekleştirilecek.

Çığlık, ayrıca Şubat ayında Ekonomik İş Birliği ülkeleri ile yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla uluslararası kapsamda AFAD tatbikatı yapılacağını belirtti. 1-3 Mart tarihleri arasında Avrupa Snowboard Kupası da düzenlenecek. Bu organizasyonlar üç yıl boyunca Erzurum'da gerçekleştirilecek.

2025 Yaz Oyunları'nın Açılışı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle, 2025 Turizm Başkenti unvanının resmi açılışı 18 Nisan'da yapılacak. Etkinlikler, kortej yürüyüşleri ve ülkeler adına gerçekleştirilecek top atışları ile desteklenecek.

Toplantı, basın mensuplarından gelen soru ve önerilerle tamamlandı. Kış Oyunları ile Erzurum'un uluslararası alanda tanıtımının güçlenmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, uluslararası ilk organizasyon 6-12 Ocak'ta Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklama yaptı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, uluslararası ilk organizasyon 6-12 Ocak'ta Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklama yaptı.