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Erzurum 2025 Turizm Başkenti Olacak

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ilan edilerek kültürel zenginlikleriyle global turizm pazarında kendine yer edinmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:21
Erzurum 2025 Turizm Başkenti Olacak

Erzurum'un Kültürel Zenginlikleri Dünyaya Açılıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti olarak belirlenen Erzurum, zengin kültürel varlıklarını dünya çapında tanıtmayı amaçlıyor.

Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Erzurum'un Potansiyeli ve Turizm Gelişimi

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum'un önemli bir destinasyon haline geldiğini belirten Çığlık, "Erzurum, alternatif turizm türleri için büyük bir potansiyele sahip. Yeni yaratılan ulaşım koridorları, Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirerek turizmdeki rolünü artıracak," ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve Altyapının Önemi

Çığlık, "Ulaşım olanaklarını iyileştirerek ve turistik yerlere erişimi kolaylaştırarak, ziyaretçi konforunu artırmak için yol çalışmaları ve tesis kalitesinin geliştirilmesi gerekiyor," diye vurguladı.

Dijital Tanıtımın Gücü

Her bir ilçenin benzersiz doğa ve kültürel değerlerini tanıtması gerektiğini ifade eden Çığlık, dijital platformların etkin bir şekilde kullanılması için yerel etkinlikler ve festivallerin düzenlenmesi gerektiğini ekledi.

Tarihi ve Doğal Mirasın Korunması

Tarihi ve doğal güzelliklerin korunmasının sürdürülebilir turizmin temeli olduğunu vurgulayan Çığlık, "Halkımızı, turizmin önemine dair bilinçlendirip bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz. Erzurum'un turizm potansiyeli, ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel zenginliklerin tüm dünyaya tanıtımını da sağlayacak," dedi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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