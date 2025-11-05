Erzurum'a 210 Milyar TL Yatırım ve Palandöken Tüneli İçin Çalışmalar Sürüyor

AK Parti’li Vekil Abdurrahim Fırat Erzurum’un Yatırımlarını Meclis’e Taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili Avukat Abdurrahim Fırat, TBMM Genel Kurulu’nda Erzurum’a yapılan kamu yatırımlarını ve kentin son dönemdeki dönüşümünü gündeme taşıdı. Fırat, AK Parti iktidarları döneminde şehrin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yatırım Tutarı ve Kapsamı

Fırat, konuşmasında, "AK Parti iktidarında Erzurum’a yapılan yatırımları sıralarsak, kelimeler kifayetsiz kalır. 23 yılda hükûmetimizin Erzurum’a yatırımları yaklaşık 210 milyar TL’dir. Üretimden sanayiye, turizmden enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar Erzurum her alanda gelişmiş, kalkınma üssü hâline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Cazibe Merkezi

Erzurum’un sağlık yatırımlarına dikkat çeken Fırat, "Merkez ve ilçelere 19 hastane kazandırdık. Yüzlerce birinci basamak sağlık birimini hizmete aldık. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi, modern donanımı ve yetkin kadrolarıyla bölgemizde etkin konumdadır." dedi.

Sanayi ve Üretim

Sanayi altyapısına ilişkin değerlendirmesinde Fırat, 1’inci ve 2’nci OSB ile Pasinler ve Oltu organize sanayi bölgelerinin faaliyette olduğunu, Tekstilkent, Besi OSB ve ihtisas OSB projeleriyle Erzurum’un üretim kapasitesinin arttığını belirtti.

Ulaşım ve Turizm

Fırat, kış turizmi bakımından Palandöken Konaklı Kayak Tesisleri ve otellerin önemine işaret ederek, Erzurum Havalimanı’nın kötü hava koşullarında dahi hizmet verebildiğini söyledi. Ulaşım yatırımlarında ise "Uçak sefer sayılarımız artırıldı. Yaygın yol ağıyla Erzurum, ulaşımda altın çağını yaşıyor." vurgusunu yaptı ve 101 köprü, 8 tünel ile ulaşımdaki güçlenmeyi hatırlattı.

Palandöken Tüneli Projesi

Palandöken Tüneli ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Fırat, projenin bölgeye sağlayacağı kazanımları şu sözlerle anlattı: "Tekman’ı Erzurum’a en yakın ilçe hâline getirecek, Hınıs-Erzurum arası mesafeyi 90 kilometreye düşürecek ve İran-Van-Erzurum güzergâhına alternatif oluşturulacak Palandöken Tüneli’nin yatırım planına alınması için de çalışmalarımız sürüyor."

Su, Enerji ve Tarım Yatırımları

Fırat, 2002-2025 döneminde hayata geçirilen su, enerji ve tarımsal altyapı projelerini sıraladı: "15 barajın 13’ü, 15 göletin 10’u, 31 HES’in 29’u, 51 sulama tesisinin 24’ü, toplam 538 tesisin 391’i bu dönemde işletmeye alınmıştır." Hınıs-Başköy Barajı ile 200 bin dönümlük arazinin, Söylemez Barajı ile de 350 bin dönümlük tarım arazisinin sulanacağı bilgisini paylaştı.

Kurumlar Arası Eşgüdüm

Erzurum’un büyümesine katkı veren kurumların koordinasyonuna vurgu yapan Fırat, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, valilik ve bakanlıklara bağlı kurumların ortak çalışmalarını övdü. Ayrıca kentsel dönüşüm, çöpten elektrik üretimi, GES’ler, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ve fuar alanları gibi projelerin şehrin çehresini değiştirdiğini aktardı. TOKİ kanalında ise Erzurum genelinde sosyal konut üretildiğini ve Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 4.905 sosyal konut yapılacağını söyledi.

Eğitim ve Bilim

Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarıyla çok sayıda okul, yurt ve halk eğitiminin hizmete alındığını belirten Fırat, Atatürk Üniversitesi’nin dünya sıralamalarındaki konumuna değindi: "Atatürk Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk bine girme başarısını göstermiş olup, bu köklü üniversitemizin hedefi ilk 750’ye girmektir." Ayrıca Doğu Anadolu Gözlemevi’nin ülke çapında astronomi çalışmalarını ileri taşıdığını ifade etti. Doğal gazın tüm ilçelere ulaştığını ve yüksek hızlı tren ile kent içi tramvay çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Spor ve Gelecek Vizyonu

Fırat, Erzurum’un spor altyapısına dikkat çekerek 238 spor kulübü, 73 spor tesisi ve 73 bin lisanslı sporcu ile sporun merkezi olduğunu söyledi. Erzurum için planlanan yeni stadyum, komando tugayı ve bedelli askerlik eğitim merkezi gibi projelerin kentin geleceğini güçlendireceğini belirtti.

Konuşmasını, "Daha yolumuz uzun, Erzurum için yapacağımız çok şey var" ve "Geçmişte Osmanlı’nın 3 gümrük şehrinden biri olan Erzurum, Zengezur Koridoru’yla ve Kalkınma Yolu’yla yeniden eski ihtişamına inşallah kavuşacaktır" sözleriyle tamamlayan Fırat, şehir halkına selamlarını iletti.

ERZURUM’A YAPILAN KAMU YATIRIMLARI HAKKINDA MECLİS KÜRSÜSÜNDE KONUŞAN AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ABDURRAHİM FIRAT, ŞEHRİN HER ALANDA KALKINMA ÜSSÜ HALİNE GELDİĞİNİ KAYDETTİ. FIRAT, PALANDÖKEN TÜNELİ PROJESİNE İLİŞKİN DE BİLGİ VERDİ.