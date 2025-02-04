Erzurum Acil Çağrı Merkezi'ne Yapılan İhbarların Yüzde 21,2'si Asılsız

Erzurum Acil Çağrı Merkezi'nde Asılsız İhbar Oranı Yüzde 21,2

Erzurum'da 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan toplam 841 bin 291 çağrının yüzde 21,2'sinin asılsız olduğu açıklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, merkeze ulaşan çağrıların çoğu, acil durumlarla ilgili.

Gerçek Çağrıların Dağılımı

Merkez çalışanları, gelen çağrıların 455 bin 138'ine yanıt vermiştir. Bu çağrıların 246 bin 138'i sağlık, 156 bin 443'ü emniyet, 23 bin 229'u jandarma, 25 bin 400'ü itfaiye, 1196'sı orman, ve 2 bin 732'si AFAD tarafından kaydedildi.

İhbarların Değerlendirilmesi

Açıklamada 178 bin 545 çağrının asılsız olduğu, 207 bin 608'inin ise "anonsta kapanmış" olarak belirtildi. Merkez personelinin, çağrıya yanıt verme süresi ortalama 1 saniye 30 salise olarak ölçüldü.