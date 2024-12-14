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Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuk Hava Etkili

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuk hava, buz sarkıtları ve yollarda buzlanmaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:40
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuk Hava Etkili

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sokaklarda ve yollarda buzlanmalara sebep oldu. Gece hava sıcaklığının Erzurum'da sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü bu dönemde, birçok vatandaş araçlarını korumak amacıyla branda ve battaniyelerle örtüleriyle kapladı.

Soğuk hava koşulları, yol ve kaldırımlarda oluşturduğu buzlanmanın yanı sıra ev ve iş yerleri çatılarında da buz sarkıtları meydana getirdi. Çeşmelerin de buz tuttuğu bu süreçte esnaflar, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kaldırımlara yem bıraktı.

Ağrı'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ağrı'da da dondurucu soğuk etkisi devam etmekte. Ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı. Taşlıçay ilçesinde ağaçlar ise kırağıyla kaplandı.

Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğunu bildiren yetkililer, önceki gün başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ulaşımı aksattığını aktardı. Kar ve yoğun tipinin neden olduğu buzlanmalar, park halindeki araçların üzerini kaplarken, kentte ulaşımda zorluklar yaşandı.

Kars'ta Hayat Kar Yağışıyla Zorlaşıyor

Kars'ta dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Sarıkamış ilçesinde kar yağışından sonra etkili olan tipinin, ilçe merkezinde kar kalınlığını 15 santimetreye çıkardığı bildirildi. Ayrıca ağaçlar ve bitkiler de beyaza büründü. Araç sahipleri, araçlarının üzerindeki karları temizlemekle uğraşırken bazıları da akü takviyesiyle aracı çalıştırmaya çalıştı. Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Aniden kar yağdı, aracımı temizliyorum, artık kış geldi. Sarıkamış'a kar yakışıyor." ifadelerini kullandı. Bu arada, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki de görüntülendi. Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Kentten...

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Kentten geçen Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Kentten...

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Kentten geçen Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

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