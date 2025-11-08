Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)

Erzurum Alışveriş Festivali kapılarını açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin ekonomik canlanmasını desteklemek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde kurulan Erzurum Alışveriş Festivalini düzenlenen törenle açtı. Etkinlik; yerel üretici, esnaf ve tüketiciyi buluşturarak bölge ticaretine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Festivalin kapsamı ve çalışma saatleri

Tarih: 7 - 16 Kasım

Saat: 10.00 ila 22.00

Festivalde giyimden modaya, ev tekstilinden el sanatlarına; hediyelik eşya ve çantalara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor ve yüzde 75’e varan indirimler vatandaşa sunuluyor.

Açılışta yapılan açıklamalar

Murat Altundağ: "Festivalimiz Erzurum’un gücü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır. Vatandaşlarımız, 7 - 16 Kasım tarihleri arasında her gün 10.00 ila 22.00 saatleri arasında açık olan festivalimizde giyimden modaya, ev tekstilinden el sanatlarına, hediyelik eşyalardan çantalara kadar pek çok alanda birçok ürünü yüzde 75’e varan indirimlerle burada bulacak"

Zafer Aynalı: "Erzurum Alışveriş Festivali, şehrimizin ticaretine, ekonomisine, alışveriş kültürüne yeni bir soluk getirecek. Festivalimiz hayırlı ve bereketli olsun"

Mahmut Uçar: "Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin ekonomisine katkı sunmak amacıyla yapmış olduğu güzel bir etkinlikle bir aradayız. İnşallah festivalin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Adem Yurdagül: "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibinin organize ettiği festivalimiz şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun"

İbrahim Küçükoğlu: "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz nüfus oranına bakıldığı zaman Türkiye’de en çok kentsel dönüşüm yapan bir Büyükşehir unvanına sahip Belediyemiz kentsel dönüşümle birlikte çok önemli yatırımları da hayata geçiriyor. İşte bunlardan birisi de Alışveriş Festivalimiz Festivalimiz şehrimizin ekonomisine inşallah büyük katkılar sağlayacaktır"

Fatma Öncü: "Ne güzel bir söz vardır. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ diye Vizyon bir kentin kalkınmasında en önemli unsurdur. Erzurum için çok çalışan ve büyük yatırımları hayata geçiren bir Başkanımız var. Kendisini yürekten kutluyorum. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Selami Altınok: "2016’dan beri MHP ile kurmuş olduğumuz kader birliğiyle Cumhur İttifakımızla Türkiye’miz her alanda büyüyor, kalkınıyor. Birileri konuşur, AK Parti ise yapar. Bugün de bu güzel projeyle hemşehrilerimizle birlikteyiz. Alışveriş Festivalimiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun"

Başkan Sekmen: "Bir fuardan çok daha fazlası"

Mehmet Sekmen: "Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlediğimiz Erzurum Alışveriş Festivali, bir fuardan çok daha fazlasıdır. Bu festival, üreticisiyle tüketicisini, esnafıyla vatandaşını, yerel ekonomiyi ulusal vizyona bağlayan bir gönül köprüsüdür" dedi. "Bilindiği gibi Erzurum; tarih boyunca ticaretin, üretimin, zanaatin merkezi olmuş bir şehirdir. Yüzyıllar boyunca İpek Yolu’nun kavşağı olan bu şehir, bugün de üretim ve ticaretin kalbinin attığı yer olmaya devam etmektedir. Biz, bu tarihi mirası geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İşte bu festival, o geleneğin modern çağdaki devamıdır" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Festivalimizde tekstilden modaya, hediyelik eşyadan yöresel ürünlere, el sanatlarından ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede alışveriş imkânı sunulacak. Yüzde 75’e varan indirimlerle hemşehrilerimiz için bir fırsat dönemi başlıyor. Ancak bu festival sadece ekonomik bir hareketlilik değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma şölenidir. Biz, yerel ekonomiyi büyütürken; üreticimizi destekliyor, esnafımıza güç veriyor, tüketicimizi koruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedefleriyle ilerlerken, biz de Erzurum’un her alanda kalkınması, büyümesi, gelişmesi için adım adım çalışıyoruz. Bu festival de o hedefin bir parçasıdır. Çünkü biz inanıyoruz ki; üretmek ibadettir, paylaşmak berekettir. Erzurum, sadece bir tarih şehri değil; aynı zamanda bir üretim, girişim ve ticaret şehridir. Bugün burada açılışını yaptığımız bu organizasyon, hem şehrimizin ekonomisine canlılık katacak, hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir. Belediyecilik yalnızca yol yapmak, bina yapmak değildir. Belediyecilik; şehrin ekonomisini, kültürünü, insanını bir bütün olarak kalkındırmaktır. Biz, tam da bu anlayışla hareket ediyoruz. Üreticiden tüketiciye uzanan bu zincirin her halkasında yerel kalkınmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu festival, esnafımızın el emeğini, üreticimizin alın terini, vatandaşımızın gönül zenginliğini buluşturuyor. Her stantta bir emek, her vitrinde bir hikâye, her alışverişte bir bereket var. İşte Erzurum’un ruhu da budur. İşte bu düşüncelerle; festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, katılımcı firmalarımıza, üreticilerimize, esnaflarımıza, kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor; hepinizi bu güzel etkinliğe sahip çıkmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapıldı ve etkinlik ziyaretçilerini beklemeye başladı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTİN EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ’NDE OLUŞTURULAN ERZURUM ALIŞVERİŞ FESTİVALİ, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.