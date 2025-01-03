Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar Etkili

Dondurucu Soğuklar Türkiye'yi Etkisi Altına Aldı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gece saatlerinde buz kesen sıcaklıklar, bölge halkını olumsuz etkiledi. Erzurum'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü. Bu sert soğuklar nedeniyle park halindeki araçlar buzla kaplandı, kaldırımlar ve cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu. Ayrıca, sisli hava da etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üstünü battaniye ile örterek soğuktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük sıcaklığın -28 derece ile Tekman ilçesinde kaydedildiği belirtildi.

Ardahan'da Buzlanmalar Oluştu

Ardahan'da da gece sıcaklıkları sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü. Kentin cadde ve sokaklarında buzlanmalar oluşurken, iş yerleri ve araçların camları da buzla kaplandı. Ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kars'ta Çatılarda Buz Sarkıtları

Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 17 derece oldu. Bina çatılarındaki buz sarkıtları dikkat çekiyor. Ayrıca, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplı. Sarıkamış ilçesinde, iş yerleri ve araçların camları da dondu. Bir vatandaş olan Abdullah Dalmaz, havaların ne kadar soğuduğunu belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 16-17 derecelere düşüyor. Sabahları arabalarımız zor çalışıyor" dedi.

Ağrı'da Su Depolarında Buzlar

Ağrı'da ise termometreler gece -17 dereceyi gösterdi. Soğuk havalar sebebiyle şehir mezarlığındaki su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu. Ağaçlar kırağı tutarken, iş yerleri ve araç camları da buzlanma nedeniyle etkilendi. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini branda ve battaniyelerle örtüyor. Kentteki Murat Nehri ile dereler de tamamen buzla kaplı.