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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, buzlanma ve kırağıya neden oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:33
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkisi

Erzurum, Ardahan ve Kars bölgelerinde etkili olan dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Gece hava sıcaklıkları sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Bu soğukluğun sonucu olarak çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma meydana gelirken, ağaçlar da kırağı tutmuş durumda.

Erzurum'da Durum

Erzurum'da sıcaklıklar sıfırın altında 14 dereceye kadar inmiş durumda. Bu ani soğuk hava, araçların camlarının buz tutmasına neden oldu. Bazı sürücüler, otomobillerinin camlarını battaniyelerle kaplayarak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

Ardahan'da Buzlanma ve Sis

Ardahan'da da benzer sıcaklıklar gözlemleniyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyi bulurken, dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Zira, bitki örtüsü ve ağaçlar da kırağı ile kaplandı. Özellikle Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesinde sis etkili oldu. Göle ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17,5 dereceye geriledi, bu durum burada da ağaçların kırağı tutmasına yol açtı.

Kars'taki Durum

Kars'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye düşerken, bazı akar sular dondu. Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluşumu gözlemleniyor.

Vatandaşlardan Serkan Karakaş, son günlerde yaşanan bu dondurucu soğukların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

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