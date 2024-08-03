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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast ve Gazze saldırıları Erzurum, Ardahan ve Kars'ta protesto edildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:51
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Suikastı Protesto Edildi

Erzurum, Ardahan ve Kars şehirlerinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikasta ve İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar gerçekleştirildi.

Erzurum’da Kalabalık Katılım

Erzurum’da, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, akşam namazı sonrası Saraybosna Caddesi’ndeki Dere Camisi önünde toplandı. Her yaş grubundan binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla dolu pankartlar eşliğinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

İstasyon Meydanı’nda Dua

Katılımcılar, İstasyon Meydanı’na ulaşarak burada Kur’an-ı Kerim dinledi ve Gazze ile Heniyye için dualar etti. Grubun sözcüsü Ömer Onay, bu protestonun amacı olarak "İsmail Heniyye'nin vasiyetine sahip çıkmak ve Filistin halkının sesi olmak" olduğunu belirtti.

Onay, Gazze’de gerçekleştirilen saldırıları kınayarak şu ifadelerde bulundu: "Soykırım uygulayan bu rejim, direnişi durduracaklarını sanıyor ama yanılıyorlar. Bir gün yanıldıklarını göreceğiz."

Ardahan’da Yoğun İlgi

Ardahan’da da, protesto gösterileri organize edildi. Merkez Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlara destek veren AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Adem Karadeniz dua etti.

Kars’ta Sıkı Mesajlar

Kars’ta da Sultan Alparslan Camisi'nde toplanan sivil toplum temsilcisi ve vatandaşlar, yine İsmail Heniyye’nin hatırasına sahip çıkmak için bir araya geldi.

Memur-Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Altun, burada yaptığı konuşmada, "İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı kınıyoruz. Yanlızca 7 Ekim’den bu yana 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti," diyerek saldırıları protesto etti.

Etkinlik sonunda dua edildi.

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in...

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in...

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in...

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in...

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in...

Erzurum'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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