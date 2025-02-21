Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar ve Soğuk Hava Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar ve soğuk hava etkisi sürerken, gece sıcaklık değerleri eksi 23,2 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:26
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar ve Soğuk Hava Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Yoğun Kar ve Soğuk Hava Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Erzurum'da dünden bu yana etkili olan yoğun kar, tipinin ardından soğuk havaya dönüşmekte. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü ve son 24 saat içerisinde metrekareye 2,4 kilogram yağış düştü.

Kentte kar kalınlığı 32 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Soğuk havanın etkisiyle binaların çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları da oluştu.

Kars'ta Beyaz Manzaralar

Kars ilinde ise kar yağışı son 3 gündür etkili. Nihayet sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar için olumsuz durumlar yaşatmaya başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Kars Belediyesi ekipleri de temizleme çalışmaları yapıyor. Beyaza bürünen şehirde ise güzel görüntüler oluştu.

Ardahan'da Soğuk Hava Etkisi

Öte yandan Ardahan ilinde son iki gündür etkili olan kar ve tipi, yerini soğuk hava koşullarına bıraktı. Gece sıcaklık sıfırın altında 13,7 dereceye düşerken, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Çatılarda sarkan buzlar güvenlik tehlikesi oluştururken, Göle ilçesinde de buzlanma etkisini gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar ve tipi etkili olmaya devam ediyor.

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