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Erzurum Başsavcısı Bingül, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:59
Erzurum Başsavcısı Bingül, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu anlamlı etkinlik, kuruluşun basın alanındaki başarılarını ve habercilikteki etkisini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

Bingül, oylama sürecine katılarak Anadolu Ajansı'nın çalışmalarına destek verdiğini ifade etti. Oylama, iki yıl aradan sonra yaygın katılım ile yeniden düzenlenmekte ve Türkiye genelinde birçok önemli fotoğrafı içermektedir.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül (sağ 2), Anadolu Ajansının (AA)...

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül (sağ 2), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Başsavcı Bingül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan (sağda) bilgi aldı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül (sağ 2), Anadolu Ajansının (AA)...

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül (sağ 2), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Başsavcı Bingül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan (sağda) bilgi aldı.

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