Erzurum Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Beyaz Masa Hattı Taklit Ediliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Önemli Uyarı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa birimine ait 153 numaralı telefon hattının dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, dolandırıcılık şebekelerinin vatandaşları arayarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara itibar etmemeleri ve şüpheli durumları derhal güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle rica olunur. Bu tür aramaların Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.