Erzurum Büyükşehir’den Pasinler’e 6 Blok 168 Dairelik Kentsel Dönüşüm

Erzurum Büyükşehir’den Pasinler’e kentsel dönüşümün temeli atıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Pasinler’de gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni ilçe merkezinde gerçekleştirildi. 6 blok 168 daireden oluşan proje, bölgeye depreme dayanıklı, çağdaş yaşam alanları kazandırmayı hedefliyor.

Yetkililer projeyi değerlendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, törende yaptığı konuşmada: "Ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle olası bir afette can ve mal kaybı yaşanmaması adına kentsel dönüşüm projesi ilçemiz için kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu proje ilçemize depreme dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanları sunmayı amaçlamaktadır" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise, "Ben ilçem adına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mehmet Sekmen Bey’e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül: "Pasinler’de böyle güzel bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğine şahit olduğum için çok mutluyum. Şehrimizde değişim ve dönüşümün mimarı olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımızın beraberliğinde Türkiye’nin ikinci yüzyılında süper güç Türkiye idealimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkede başlatmış olduğu 500 bin konuttan malumunuz Erzurum’da da 5000 konut müjdesini almış bulunmaktayız. Erzurum’a ne kadar hizmet etsek azdır. Kıymetli Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızı şehrimize kazandırmış oldukları bu eserlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Erzurum Vali Vekili Faruk Kazdal projenin ilçenin geleceği için önemine işaret ederken, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye ve Erzurum’un geliştiğini vurgulayarak Başkan Mehmet Sekmen’i tebrik etti.

Başkan Mehmet Sekmen: "Yeni bir sayfa açıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen törende şunları söyledi: "Pasinler’imizin tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün, Erzurum’un geleceği adına önemli bir adım atıyoruz. Bugün, sadece bir inşaatın değil; bir hayalin, bir vizyonun, bir yeniden doğuşun temelini atıyoruz".

Başkan Sekmen devamla: "Biz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; insanı merkeze alan, şehirlerimizi geleceğe hazırlayan, her karış toprağında emek, her adımında vizyon bulunan bir anlayışla yola çıktık. İşte bugün o anlayışın en güzel örneklerinden birini Pasinler’de hep birlikte hayata geçiriyoruz" dedi.

Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "6 Blok ve 168 daireden oluşan bu proje, bir yapılaşma hamlesi olmanın ötesinde, bir dönüşüm hikâyesidir. Pasinler’in dokusuna, tarihine ve ruhuna yakışan, çağdaş şehircilik anlayışıyla inşa edilecek bir yaşam alanının hikâyesidir. Amacımız; sadece binalar dikmek değil, geleceğe umutla bakan, huzurla yaşayan bir Pasinler inşa etmektir. Kentsel dönüşüm; yalnızca fiziksel bir yenilenme değildir. Bu dönüşüm, insanın hayatına dokunan, şehrin kimliğini güçlendiren, yaşam kalitesini yükselten bir sürecin adıdır. Biz, bu anlayışla Erzurum’un her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında yenilenme, iyileşme ve kalkınma hamleleri başlattık. Çünkü biliyoruz ki, güçlü Türkiye’nin temeli güçlü şehirlerle atılır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna en güçlü katkılardan biri, yerelde atılan bu hizmet adımlarıyla mümkün olacaktır. Pasinler Kentsel Dönüşüm Projesi de işte bu büyük vizyonun yereldeki yansımasıdır. Bugün burada attığımız bu temel; sadece binaların değil, umutların, güvenin ve birlikteliğin temeli olacaktır. Bu proje tamamlandığında Pasinler; daha düzenli, daha estetik, daha yaşanabilir bir görünüme kavuşacak. İnsanlarımız depreme dayanıklı, sosyal alanları bol, çevreci ve modern konutlarda huzur içinde yaşayacak. Bizim belediyecilik anlayışımızda ‘Şehir inşa etmek’ sadece fiziki bir iş değildir. Biz şehri, insanın kalbiyle, duasıyla, emeğiyle kurarız. Çünkü biz biliriz ki, bir şehrin gerçek gücü binalarında değil, insanında saklıdır. Biz, Pasinler’de geleceğin Erzurum’unu inşa ediyoruz. Bu kapsamda; altyapıdan üstyapıya, sosyal yaşam alanlarından çevre düzenlemelerine kadar her detayı titizlikle planladık. Modern parklar, otoparklar, yeşil alanlar, sosyal tesisler, yürüyüş yolları ve yaşam merkezleriyle yeni Pasinler, bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bizim hedefimiz, sadece bugünü değil; yarını da imar etmektir. Biz, Erzurum’un her köşesini kalkındırırken, sadece beton değil; huzur, umut ve kardeşlik de inşa ediyoruz."

Konuşmaların ardından Pasinler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli törenle atıldı.

