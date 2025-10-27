Erzurum Çat'ta deprem konutları yüzde 95 tamamlandı

Çat'ta 14 Haziran 2020 Bingöl-Karlıova 5.7 depreminde hasar gören bölgeye AFAD-TOKİ tarafından yapılan 56 konut ve 13 ahırın yüzde 95'i tamamlandı; teslim 15 Kasım.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 16:04
Erzurum'un Çat ilçesinde, merkez üssü Bingöl Karlıova olan ve 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören bazı evlerin yerine inşa edilen konutlarda sona yaklaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çat-Yavi Mahallesi Toplu Konut Alanı'nda incelemelerde bulundu. Çiftçi, çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karsli'den bilgi aldı.

AFAD Başkanlığı tarafından TOKİ bünyesinde inşa edilen 56 konut ve 13 ahır'ın yüzde 95'i tamamlandı. Bina içi ve dışı inşaat, mekanik ve elektrik imalatları ile bina dışındaki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon imalatları, ayrıca elektrik ve sokak aydınlatmaları tamamlandı; yol ve kaldırım imalatları ise sürüyor.

Teslimat planı

Konut ve ahırların hak sahiplerine teslim edilmesinin 15 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Erzurum'un Çat ilçesinde, merkez üssü Bingöl Karlıova olan ve 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar görmesi nedeniyle yeni inşa edilen konutlar büyük oranda tamamlandı.

