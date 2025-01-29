Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, Yılın Kareleri Oylamasında

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansı'nın bu yılki "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Bu oylama, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçıları tarafından çekilen en etkileyici kareleri seçmek amacıyla düzenleniyor. Adem Aydemir, bu yılki yarışmanın önemine vurgu yaparak, fotoğrafların toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Başsavcı Aydemir'in katılımı, etkinliğe olan ilginin artmasına katkı sağladı. Anket sonuçlarının açıklanacağı gün merakla bekleniyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.