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Erzurum'da 13 Yıl Bekleyen Yardım Uçağı Hurdaya Ayrıldı

Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren uçak Erzurum'da parçalandı, Olcay Alagaş tarafından kafe restoran yapmak üzere alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:47
Erzurum'da 13 Yıl Bekleyen Yardım Uçağı Hurdaya Ayrıldı

Erzurum'daki Havalimanında Tarihi Bir Olay

Erzurum Havalimanı’nda yaklaşık 13 yıl süresince bekleyen ve bu yıl başında restoran-kafe yapılmak üzere satın alınan yardım uçağı, son olarak parçalanarak hurdaya dönüştürüldü.

Uçağın Geçmişi

2011 yılında Van'daki deprem sonrası Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ve inişi sırasında apronda bir kaza geçirerek hasar gören SKY Georgia Airlines ait Ilyushin Il-76TD tipi uçak, o günden beri havalimanında beklemekteydi. Kaza sonrası uçak park yerine çekildi fakat onarım süreçleri gerçekleştirilemedi.

Park Ücreti Alınmadı

Hava aracının yardım uçağı olması sebebiyle park ücretleri talep edilmedi. Uçak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan ihaleyle 28 yaşındaki geri dönüşüm uzmanı Olcay Alagaş’a satıldı.

Uçağın Parçalanma Süreci

Alagaş, uçağı kafe restoran yapmak amacıyla satın aldıklarını belirtti. Ancak uygun bir yer bulamayınca, uçağı parçalamaya karar verdiklerini ifade etti. Alagaş, "Uçakta yaklaşık 80 ton demir var, tamamen alüminyumdan oluşuyor. Bu nedenle parçalamaya karar verdik,” dedi.

Gelecek Projeleri

Alagaş, iki iş makinesi yardımıyla uçağı parçalayarak çıkartılan materyalleri kullanmayı planladı. Başlangıçta uçağın kanatlarını kafe inşasında kullanmayı düşündüklerini belirten Alagaş, ancak arsaların pahalı olması nedeniyle bu proje gerçekleşmedi.

Sonuç olarak, Gürcistan'dan gelen bu yardım uçağı, Erzurum Havalimanı'nda yıllar sonra tarihine veda ederek hurdaya dönüştü.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum...

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan ve tamir edilemeyen uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

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