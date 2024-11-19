Erzurum'da 15 Temmuz Şehidi Fırat Bulut'un Adı Yeni Caddeye Verildi

Erzurum'da Caddeye Şehit Fırat Bulut'un Adı Verildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit olan polis Fırat Bulut'un adı, yeni açılan bir caddeyle yaşatıldı. Caddenin açılış töreninde, Bulut'un annesi Rahime Bulut ve 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik arasında duygusal anlar yaşandı.

Tören Duygusal Anlara Sahne Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin adlarını yaşatmanın kendileri için önemli bir görev olduğunu vurguladı. Başkan Sekmen, Fırat Bulut'un babasıyla o geceki diyalogunu aktardı:

"Fırat, o gece babasına 'Baba vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki...' dedi. Bu şanlı vatana sahip çıkan evladımız, inşallah Peygamberimize komşu olacak."

Şehit Anneleri Arasındaki Dayanışma

Törende, şehit annesi Rahime Bulut, oğlu için yazdığı ağıtı okudu. Bulut, konuşmasında FETÖ'nün Türkiye'ye tuzak kurduğunu söyleyerek, "Rabbim o tuzakları başlarına çevirsin. Biz bu vatan için evlat veririz ancak vatan vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, şehidin yakınlarına plaket takdim edildi. Törenin duygusal anlarından biri ise Rahime Bulut'un Züleyha Ellik ile kucaklaşmasıydı; bu an, katılımcılara derin etkiler bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut'un ismi, Yakutiye ilçesinde açılışı yapılan caddede yaşatılacak.

Erzurum'da 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut'un ismi, Yakutiye ilçesinde açılışı yapılan caddede yaşatılacak.