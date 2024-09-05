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Erzurum'da 150 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 150 çocuğa sünnet etkinliği düzenledi. Aileler ve çocuklar coşkulu bir şehir turu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:35
Erzurum'da 150 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Erzurum'da Sünnet Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 150 çocuk için unutulmaz bir sünnet şöleni organize etti. Etkinlik, tarihi Çifte Minareli Medrese önünde gerçekleşti.

Şehir Turu ve Eğlenceli Anlar

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, motosikletli yunus timleri eşliğinde, Türk bayrakları ve renkli balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi araçlarıyla keyifli bir şehir turu yaptıktan sonra tekrar medrese önüne döndü.

Sóylev ve Hediyeler

Programda konuşma yapan Murat Uslu, kurum olarak çocuklara verdikleri önemin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Türkiye genelinde devam eden sünnet merasimlerinin Erzurum’daki bu örneği, büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, sağlık şartlarına uygun bir şekilde 150 çocuğumuzu sünnet ettirdik.”

İkramlar ve Eğlenceler

Etkinlikte her çocuğa yeni bir bisiklet hediye edilirken, Kuyumcular Odası tarafından da altın takdim edildi. Toplamda 1500 kişiye kavurma-pilav ikramı yapıldı. Ayrıca, konuklar bar ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından sunulan gösterilerle eğlenceli anlar yaşadı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen çocuklar ile aileleri motosikletli yunus timleri gözetiminde Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş büyükşehir belediyesi ve off-road araçlarıyla şehir turu yapıp tekrar medrese önüne geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi....

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteklediği 150 çocuk için sünnet etkinliği organize edildi. Programa Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu da katıldı.

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