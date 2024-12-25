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Erzurum'da 160 Yıllık Taş Ambarlar'da Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:59
Erzurum'da 160 Yıllık Taş Ambarlar'da Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Erzurum'un Tarihi Taş Ambarları'nda Yangın Çıktı

Erzurum'da yer alan 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın Olayının Ayrıntıları

Haberin alındığına göre, yangın Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan tarihi yapının çatısında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları şu an itibarıyla devam etmektedir.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin...

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etti.

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin...

Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etti.

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