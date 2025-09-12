Erzurum'da 18 bin 12 öğrenci GSB yurtlarında barınacak — 2025-2026

GSB'nin 2025-2026 yurt yerleştirme sonuçlarına göre Erzurum'da 18 bin 12 öğrenci GSB yurtlarında barınacak; kentte 17 yurt toplam 19 bin 153 kapasiteye sahip.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:17
2025-2026 yurt başvuru sonuçları açıklandı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 2025-2026 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları ilan edildi.

Buna göre, GSB Erzurum Yurtları için bu yıl başvuran 5 bin 237 öğrenciden 5 bin 27'si yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, kuruma bağlı tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini ve öğrencilerin Erzurum'daki evinin GSB yurtları olduğunu vurguladı. Çakmur, yaz boyunca nöbetçi yurtlar dışındaki tüm yurtlarda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Asansör, boya badana, ıslak zemin onarımı gibi tüm çalışmalarımız bitti. Nöbetçi yurtlarımızın da bakımlarını tamamladık." dedi.

Çakmur, hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Bu yıl 18 bin 12 öğrencimize hizmet edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık." açıklamasında bulundu.

GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ise, öğrenciler için 17 yurtta barınma imkânı sağlandığını belirterek, toplam kapasitenin 19 bin 153 olduğunu ve 2025-2026 öğretim yılında GSB Erzurum yurtlarında 18 bin 12 öğrencinin barınacağını bildirdi.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte kentte 100 bine yakın öğrencinin bulunduğu Erzurum'da, GSİM tarafından eğitim için gelecek öğrencilere geniş yurt imkânları sunuluyor.

