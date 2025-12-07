Erzurum'da 1966 Dumlu Yangını: 247. Piyade Alayı'nda 65 Şehidin 59 Yıllık Acısı

Erzurum'da 1966'da Dumlu Garnizonu'ndaki yangında 65 asker şehit oldu; kurtarma, devlet müdahalesi ve anıt çalışmaları yıllarca hafızalarda kaldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:44
Erzurum'da 1966 Dumlu Yangını: 247. Piyade Alayı'nda 65 Şehidin 59 Yıllık Acısı

Erzurum'da 1966 Dumlu Yangını: 247. Piyade Alayı'nda 65 Şehidin 59 Yıllık Acısı

Erzurum'da 59 yıl önce, 247. Piyade Alayı koğuşunda çıkan yangında şehit olan 65 askerin yürek yakan hikayeleri hâlâ canlılığını koruyor. Olay, Dumlu Yeşildere Garnizonunda 1966 yılında meydana geldi ve uzun yıllar nedeni tam olarak açıklanamayan askerî bir facia olarak kayıtlarda yer aldı.

Yangının seyri ve müdahale

3. Ordu Komutanlığı'na bağlı 51. Tümendeki koğuşta başlayan yangının kısa sürede tüm yapıyı sardığını, alevler arasında kalan askerlerin kurtarılması için yoğun çaba sarf edildiğini aktaran araştırmacı Taner Özdemir, arşiv haberlerine göre müdahaleye Erzurum Belediyesi itfaiye ekipleri, ağır bakım birlikleri ve garnizon görevlilerinin anında katıldığını belirtiyor. Yapılan çalışmalarda 82 asker alevlerden kurtarıldı, 27 asker ise yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Dönemin soğuk hava koşulları kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı.

Ailelerin bilgilendirilmesi ve tepki

Özdemir, yaralıların sağlık durumunun sıkı tedbirlerle yürütüldüğünü, Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi Başhekimi Dr. Albay İbrahim Arslan'ın kontrol altında olduklarını açıkladığını söyledi. Ancak güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle ailelerin bir süre yaralı askerlerle görüştürülmediğini, arşiv manşetlerine "Aileler Endişeli" başlıklarının yansıdığını ve şehirde büyük üzüntü oluşturduğunu vurguladı.

Devletin tepkisi ve anma çalışmaları

Yangının ardından üst düzey yetkililerde yoğun hareketlilik yaşandı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını erteleyerek Erzurum'a yönelirken, Başbakan Süleyman Demirel gelişmeleri Ankara'dan takip etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural ve Erzurum Valisi Ali Akarsu da olayla ilgili incelemelerde bulundu. 2018'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Dumlu'da inşa edilen Dumlu Şehitlik Anıtı, bu yangında ve yıllar içinde şehit düşen askerlerin hatırasını yaşatmak üzere bölgenin önemli bir askerî hafıza mekanı olarak ziyaret ediliyor.

ERZURUM'DA 59 YIL ÖNCE 247. PİYADE ALAYI KOĞUŞU'NDA ÇIKAN YANGINDA ŞEHİT OLAN 65 ASKERİN YÜREK...

ERZURUM'DA 59 YIL ÖNCE 247. PİYADE ALAYI KOĞUŞU'NDA ÇIKAN YANGINDA ŞEHİT OLAN 65 ASKERİN YÜREK YAKAN HİKAYELERİ HALA CANLILIĞINI KORUYOR.

ERZURUM'DA 59 YIL ÖNCE 247. PİYADE ALAYI KOĞUŞU'NDA ÇIKAN YANGINDA ŞEHİT OLAN 65 ASKERİN YÜREK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Defne'de Seyir Halindeki Opel Alevlere Teslim Oldu
2
Samsun Terme'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
3
Niğde D-750'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da 4 SPA'ya Eşzamanlı Operasyon: 13 Kaçak Çalışan Yakalandı
5
Efeler’de Öğretmenlere Nurettin Topçu’nun Eğitim Felsefesi Anlatıldı
6
Yahyalı Ağcaşar Barajı'na 1.200 Fidan Dikildi
7
Hatay İskenderun'da Otluk Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi