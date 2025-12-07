Erzurum'da 1966 Dumlu Yangını: 247. Piyade Alayı'nda 65 Şehidin 59 Yıllık Acısı

Erzurum'da 59 yıl önce, 247. Piyade Alayı koğuşunda çıkan yangında şehit olan 65 askerin yürek yakan hikayeleri hâlâ canlılığını koruyor. Olay, Dumlu Yeşildere Garnizonunda 1966 yılında meydana geldi ve uzun yıllar nedeni tam olarak açıklanamayan askerî bir facia olarak kayıtlarda yer aldı.

Yangının seyri ve müdahale

3. Ordu Komutanlığı'na bağlı 51. Tümendeki koğuşta başlayan yangının kısa sürede tüm yapıyı sardığını, alevler arasında kalan askerlerin kurtarılması için yoğun çaba sarf edildiğini aktaran araştırmacı Taner Özdemir, arşiv haberlerine göre müdahaleye Erzurum Belediyesi itfaiye ekipleri, ağır bakım birlikleri ve garnizon görevlilerinin anında katıldığını belirtiyor. Yapılan çalışmalarda 82 asker alevlerden kurtarıldı, 27 asker ise yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Dönemin soğuk hava koşulları kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı.

Ailelerin bilgilendirilmesi ve tepki

Özdemir, yaralıların sağlık durumunun sıkı tedbirlerle yürütüldüğünü, Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi Başhekimi Dr. Albay İbrahim Arslan'ın kontrol altında olduklarını açıkladığını söyledi. Ancak güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle ailelerin bir süre yaralı askerlerle görüştürülmediğini, arşiv manşetlerine "Aileler Endişeli" başlıklarının yansıdığını ve şehirde büyük üzüntü oluşturduğunu vurguladı.

Devletin tepkisi ve anma çalışmaları

Yangının ardından üst düzey yetkililerde yoğun hareketlilik yaşandı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını erteleyerek Erzurum'a yönelirken, Başbakan Süleyman Demirel gelişmeleri Ankara'dan takip etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural ve Erzurum Valisi Ali Akarsu da olayla ilgili incelemelerde bulundu. 2018'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Dumlu'da inşa edilen Dumlu Şehitlik Anıtı, bu yangında ve yıllar içinde şehit düşen askerlerin hatırasını yaşatmak üzere bölgenin önemli bir askerî hafıza mekanı olarak ziyaret ediliyor.

