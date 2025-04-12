DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.166.038,86 0,45%

Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:28
Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da yapılan operasyon sonucunda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Göçmenlerin Milliyeti ve Yakalanma Süreci

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürmekte.

Geçen ay gerçekleştirilen çalışmalarda, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen göçmenler arasında 15 Afganistan, 4 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kişi bulunmaktadır. Toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Tutuklama ve Geri Gönderme Süreci

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen...

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor
2
Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu
3
Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi
4
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
6
Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti
7
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı