Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da yapılan operasyon sonucunda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Göçmenlerin Milliyeti ve Yakalanma Süreci

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürmekte.

Geçen ay gerçekleştirilen çalışmalarda, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen göçmenler arasında 15 Afganistan, 4 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kişi bulunmaktadır. Toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Tutuklama ve Geri Gönderme Süreci

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.