Erzurum'da 2022 yılında 61 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçle Mücadele

Erzurum'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1074 düzensiz göçmen yakalandı ve 61 insan kaçakçısı tutuklandı. Bu bilgiler, Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında, Aşkale Geri Gönderme Merkezi Müdürü Cihangir Demir, düzensiz göçle mücadelenin kamu güvenliğinden taviz vermeden sürdürüldüğünü vurguladı.

Operasyonlar ve Tutuklamalar

Demir, güvenlik güçlerinin 146 operasyonda düzenleyerek, farklı uyruklardan 1074 düzensiz göçmen yakaladığını belirtirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 272 şüpheliden 61'inin tutuklandığını, 41'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Diğer şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiğini de ekledi.

Ayrıca, bu çalışmalarda toplam 143 araca da el konulduğunu açıkladı.

Mobil Göç Noktası ve Kontroller

Aşkale Geri Gönderme Merkezi Müdürü, Mobil Göç Noktası araçlarının düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade ederek, 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren şehirde hizmet veren araçlar aracılığıyla 2931 yabancının kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulamasının yapıldığını, bu kontroller neticesinde 20 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

Ziyarette, Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Müftüsü Rüstem Can, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Aşkale Geri Gönderme Merkezi 2 Müdürü Hakan Kaya eşlik etti.

Erzurum'da geçen yıl 1074 düzensiz göçmen yakalandı, 61 insan kaçakçısı tutuklandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret edip inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum'da geçen yıl 1074 düzensiz göçmen yakalandı, 61 insan kaçakçısı tutuklandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret edip inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.