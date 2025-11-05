Erzurum'da 221 İşletmede Yem ve Gıda Denetimi — Olumsuzluk Yok

Erzurum'da 24-31 Ekim 2025 tarihlerinde 221 işletme denetlendi; olumsuzluk bulunmadı, 3 numune alındı, Alo 174'e 11 başvuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:26
Erzurum'da 221 İşletmede Yem ve Gıda Denetimi — Olumsuzluk Yok

Erzurum'da yem, gıda ve temas malzemesi üreten işletmelere denetim

24 Ekim-31 Ekim 2025 tarihlerinde yapılan kontrollerin sonuçları

Erzurum'da 24 Ekim-31 Ekim 2025 tarihleri arasında, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürdürüldü.

Bu kapsamda toplam 221 işletmede gerçekleştirilen incelemelerde yetkililer herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi.

Analize dayalı çalışmalarda 3 adet numune alındı. Tüketicilerin ulaşabileceği Alo 174 Gıda hattı üzerinden gelen 11 başvuru da değerlendirildi.

